МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг населению, цель — представлять их без хождения по инстанциям и без сбора бумаг. Мишустин назвал основной приоритет российского правительства

"Наша цель — сделать так, чтобы полагающиеся человеку услуги представлялись автоматически, без хождения по инстанциям, без сбора бумаг", — сказал он на форуме "Новое знание".

"Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг. Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было", — добавил Мишустин.

По его словам, решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время.

"Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее. Не нужно будет никого и ни о чём дополнительно уведомлять. Именно таким мы видим государство без бюрократии. Необременительным для людей и бизнеса", — пояснил он.