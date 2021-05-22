2021-05-22T17:34:01+03:00
2021-05-22T17:34:01+03:00
2021-05-22T17:34:01+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210522/833731192.html
Власти хотят сократить до минимума бюрократию при получении госуслуг
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг населению, цель — представлять их без хождения по... ПРАЙМ, 22.05.2021
госуслуги, правительство рф, михаил мишустин, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83240/84/832408417.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/84/832408417.jpg
https://1prime.ru/images/83240/84/832408416.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/84/832408416.jpg
https://1prime.ru/images/83240/84/832408415.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/84/832408415.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210522/833729800.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг населению, цель — представлять их без хождения по инстанциям и без сбора бумаг.
"Наша цель — сделать так, чтобы полагающиеся человеку услуги представлялись автоматически, без хождения по инстанциям, без сбора бумаг", — сказал он на форуме "Новое знание".
"Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг. Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было", — добавил Мишустин.
По его словам, решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время.
"Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме. Просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее. Не нужно будет никого и ни о чём дополнительно уведомлять. Именно таким мы видим государство без бюрократии. Необременительным для людей и бизнеса", — пояснил он.