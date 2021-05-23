МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Уже до конца этого года показатель безработицы в России должен вернуться к докризисному уровню, заявил помощник президента России Максим Орешкин в своем выступлении на марафоне "Новое знание". Эксперт рассказал, какой фактор давит на нефтяные цены

Он отметил, что уже удалось восстановить 1 миллион рабочих мест.

В январе этого года президент России Владимир Путин назвал оздоровление рынка труда важнейшей задачей на текущий год. Он поручил кабмину и другим органам власти восстановить рынок труда до показателей 2019 года, отметил спикер и добавил, что, по прогнозам властей, ситуация на рынке труда выправится до докризисного уровня уже к концу 2021 года.

"Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4 до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса", — отметил Орешкин.

Помощник президента добавил, что резкий рост безработицы стал главной проблемой коронакризиса.

"Безработица выросла во всех странах мира, выросла она и в России. Пик ее был весной прошлого года — 6,4%, многолетний максимум", — отметил он.