МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Москва, Сахалинская область и Санкт-Петербург в 2020 году выделили больше всего средств на социальные расходы в расчете на человека, меньше всего – Чукотка, Камчатка, Якутия и Магаданская область, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы российские регионы, лидирующие по вводу жилья

В рейтинге в качестве критерия сравнения использовались расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по социальным статьям в расчете на одного жителя. При составлении рейтинга к социальным расходам были отнесены расходы на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики.

РАСХОДЫ НА ЗДРАВОХРАНЕНИЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ

Как отмечают эксперты, суммарные расходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в 2020 году увеличились по сравнению с предыдущим на 14,8%. Названы регионы-лидеры по объему вкладов населения

"В том числе выросли расходы по социальным статьям, среди которых наиболее существенно увеличились расходы на здравоохранение, что является отражением значительных усилий правительства, предпринимаемых для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", — говорится в исследовании.

Как отмечается в рейтинге, в целом по стране на долю расходов по социальным статьям по итогам 2020 года приходится 62,4% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ. Для сравнения в 2019 году она составляла 59%.

"Самая высокая доля приходится на расходы на образование – 22,8% суммарных расходов консолидированных бюджетов всех субъектов РФ в 2020 году. Далее по доле (21,3%) идут расходы по статье "Социальная политика". Расходы на здравоохранение в 2020 году составили 12,9% суммарных расходов всех консолидированных бюджетов всех субъектов РФ, что на 4,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем году", — отмечают эксперты.

Как говорится в рейтинге, расходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ на образование увеличились по сравнению с 2019 годом на 5,8%, на культуру и кинематографию – на 1,2%, на здравоохранение – на 71,5%, на социальную политику – на 23,6%, а на физическую культуру и спорт – на 13,4%. Результаты рейтинга показывают, что объемы социальных расходов консолидированных бюджетов в регионах-лидерах и аутсайдерах отличаются в разы.

МОСКВА И САХАЛИН В ЛИДЕРАХ

На первом месте в рейтинге — Москва, где по итогам 2020 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 124,76 тысячи рублей. На втором месте Сахалинская область — 107,68 тысячи рублей. На третьем месте Санкт-Петербург — 107,58 тысячи рублей. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (94,77 тысячи), Тюменская область (91,74 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (87,01 тысячи), Московская область (83,26 тысячи), Чечня (82,51 тысячи), Севастополь (81,07 тысячи) и Ленинградская область (76,38 тысячи). Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты

"Таким образом, среди лидеров рейтинга преобладают столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов. При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов-лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов", — говорится в исследовании.

Как отмечают эксперты, это позволяет регионам, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики. Исключением является Чеченская республика, в структуре расходов консолидированного бюджета которой на долю социальных статей приходится более 80%, говорится в рейтинге.

"У лидера рейтинга, Москвы, среди социальных расходов консолидированного бюджета наибольшая доля приходится на социальную политику и здравоохранение – 18% и 16% всех расходов консолидированного бюджета в 2020 году. У занявшей вторую строчку Сахалинской области максимальная доля по итогам 2020 года приходится на расходы на образование – 18% и на расходы на социальную политику – 16%. В Санкт-Петербурге на первом месте по структуре находятся расходы на образование (23%), на втором расходы на социальную политику (20%), на третьем – расходы на образование (18%)", — отмечают эксперты.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В АУТСАЙДЕРАХ

Последние четыре места в рейтинге заняли регионы Дальнего Востока. На последнем месте Чукотка, где по итогам 2020 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 25,73 тысячи рублей. Предпоследнее место заняла Камчатка — 32,46 тысячи рублей. В аутсайдерах также Якутия (37,77 тысячи), Магадан (46,31 тысячи). Названы лидеры рейтинга регионов по вовлеченности людей в малый бизнес

"При этом низкое значение показателя в данных регионах отчасти обусловлено очень высоким значением индекса бюджетных расходов, который для них на 2020 год составлял 11,932 и 5,128 соответственно. Этот же фактор отчасти повлиял на низкие позиции в рейтинге Магаданской области и Республики Саха (Якутия)", — говорится в рейтинге.

Как отмечают эксперты, в структуре социальных статей этих регионов преобладают расходы на образование, на долю которых в Магаданской области приходится 22% суммарных расходов консолидированного бюджета в 2020 году, в Республике Саха (Якутия) – 28%, в Камчатском крае 22% и в Чукотском автономном округе – 14%.

Также в последней десятке по объему скорректированных социальных расходов бюджета отказались Тамбовская (46,74 тысячи), Кировская (46,79 тысячи) области, Республика Марий Эл (47,87 тысячи), Смоленская (48,38 тысячи) и Тверская (48,89 тысячи) области.

СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА

В 2020 году суммарные расходы по социальным статьям на одного жителя в целом по стране увеличились на 21,6%. Эксперты зафиксировали рост почти во всех регионах за исключением одного — Ненецкого автономного округа (-4,3). Причем в большинстве регионов темпы роста были довольно высокими. Более чем на 10 процентов скорректированные социальные расходы выросли в 81 регионе РФ, а в 30 из них рост превысил 25%. Составлен рейтинг регионов России по приросту численности населения

"В 2021 году, учитывая ситуацию с ослаблением влияния коронавирусной инфекции на социально-экономическую ситуацию, и плавное восстановление экономики, можно ожидать снижения темпов роста социальных расходов бюджетов регионов, в частности за счет роста расходов по статье "Национальная экономика", — считают эксперты.

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