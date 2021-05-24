МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Великобритания обсудит с союзниками санкции против газопровода "Северный поток 2", заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Ввести британские санкции против "Северного потока 2" и трубопровода "Ямал-Европа", проходящего через Белоруссию, предложил на слушаниях в палате общин в понедельник глава международного комитета Том Тугендхат, по инициативе которого было созвано заседание для обсуждения инцидента с самолетом Ryanair. СМИ: шведская SAS заявила, что будет облетать авиапространство Белоруссии

"Следует остановить "Северный поток 2" и энергопровод "Ямал" ("Ямал-Европа"), который проходит через Белоруссию и который дает деньги этому тираническому режиму", — сказал Тугендхат, обращаясь к Раабу.

"Он (Тугендхат) заметил, что еще одной мерой является "Северный поток". Мы определимся по ней и проконсультируемся с нашими партнерами, после чего посмотрим, какие дальнейшие шаги будут предприняты… Мы в срочном порядке обсудим все возможности (введения новых санкций против Белоруссии). Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы", — сказал Рааб.

Что касается Белоруссии, Британия рассматривает все варианты действий в ее отношении, добавил министр.

"Мы с нашими партнерами рассматриваем все возможные дипломатические реакции на инцидент с задержанием Протасевича, в ИКАО, в Совбезе ООН, в ОБСЕ, в том числе на уровне G7. Помимо дипломатических мер мы также активно обсуждаем и координируем варианты санкций в отношении ответственных за это возмутительное поведение", — сказал Рааб.

Помимо этого, Великобритания отказалась принимать рейсы белорусского перевозчика "Белавиа", сообщает агентство Франс Пресс.

По его данным, министр транспорта страны Грант Шэппс приостановил действие разрешения на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", который совершает ежедневные перелеты из лондонского аэропорта "Гатвик" в Минск через Париж совместно с авиакомпанией Air France. Минск раскрыл подробности сообщения о минировании самолета Ryanair

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину.

Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

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