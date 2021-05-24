МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за апрель снизилась на 178,1 миллиона рублей, или на 10,3%, и на 1 мая составила 1,55 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 345,9 миллиона рублей (22,3%), в 2020 году — 346,2 миллиона рублей (22,3%), в 2019 году и ранее — 860 миллионов рублей (55,4%).

Задолженность по зарплате на 1 мая имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 43,5%; строительство – 22,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 9,2%; добыча полезных ископаемых – 8,2%; транспорт – 5,3%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 2,6%.