МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. В Госдуме предложили ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка. Об этом сообщает RT. В России стартует программа кешбэка на поездки в детские лагеря

С соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Фёдоров. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Он указал, что ежегодно российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие семейные формы устройства детей являются приоритетными в решении проблемы сиротства, создают условия для социализации и всестороннего развития ребёнка, отметил депутат.

Сейчас, по его словам, у ряда категорий граждан есть льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров при начислении земельного налога. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие.

"В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребёнка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребёнка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребёнка", — пишет Федоров.

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