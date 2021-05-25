МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, подготовить который поручал президент. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на три близких к кабмину источника. Мишустин: кабмину в условиях пандемии удалось обеспечить баланс бюджета

Пакет, в частности, предполагает:

обнуление НДС для рестораторов и отельеров;

повышение обязательной квоты на закупки у МСП для госзаказчиков с 15% до 20%, аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20% до 30%;

предоставление капитала — в виде сертификатов — начинающим предпринимателям на открытие своего дела — в пределах 100 тысяч рублей. Эти деньги можно будет направить исключительно на конкретные потребности — аренду, продвижение в интернете, налоги. Также планируется запустить ряд образовательных программ;

послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности, например, за впервые выявленные нарушения МСП предлагается не штрафовать;

поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO;

создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в автоматическом режиме сможет определить, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.

По словам собеседников, хотя в целом комплекс согласован на межведомственном уровне, окончательного решения пока нет.

Эксперты оценили, что, поскольку в перечне не так много мер, требующих прямой поддержки из бюджета, пакет обойдется правительству примерно в 15 миллиардов рублей. Они полагают, что в целом все предложения будут востребованы бизнесом.

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