МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты предложило раздавать работодателям деньги для снижения уровня безработицы в России, пишет "Коммерсант".

Компании смогут получить от государства субсидии за трудоустройство выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые закончили учебу в прошлом 2020 году.

Как следует из поручений президента России Владимира Путина, до конца 2021 года число безработных в стране должно снизиться примерно на миллион человек.

Выпускники прошлого 2020 года оказались в числе самых пострадавших категорий россиян: именно на их выпуск пришлась пандемия коронавируса, из-за чего процесс трудоустройства сильно усложнился.

Как заявили в Минтруде, "из-за небольшого опыта работы им трудно найти рабочее место и в нормальной ситуации, а из-за коронавируса им также пришлось конкурировать еще и с более опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию".

В частности, программой может воспользоваться любой работодатель из любых отраслей в любом регионе страны.

Субсидии можно направить, в частности, на организацию рабочего места.

По данным министерства, под критерии этой программы в России подпадают порядка 15 тысяч человек.