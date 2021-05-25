МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Соединенным Штатам и блоку НАТО следует разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию Российской Федерации в Арктике. В противном случае ее настигнет "судьба Крыма", сообщает немецкое издание Die Welt. Россиянам раздадут деньги за трудоустройство выпускников

Автор статьи Клеменс Вергин пишет, что Россия, заняв место председателя Арктического совета, намеревается тем самым усилить позиции в богатом природными ресурсами регионе.

Немецкий журналист считает, что в последние годы Москва заметно нарастила военное присутствие в Арктике. Еще в 2019 году РФ объявила о завершении строительства и модернизации 19 взлетно-посадочных полос (ВПП) в регионе. В марте текущего 2021 года три российские атомные подводные лодки впервые одновременно пробили арктический лед и появились на поверхности, напоминает издание.

По мнению Вергина, это не только облегчит Москве разработку крупных месторождений природного газа, но и сигнализирует о притязаниях на регион.

"Несмотря на то что США обвиняют России в "милитаризации" Арктики, администрация Байдена пока не знает, как помешать Москве", — пишет он и рекомендует разработать стратегию по сдерживанию России. В противном случае Запад "проснется слишком поздно и будет вынужден мириться со свершившимся фактом, как это уже было с Крымом".

Отметим, что Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Главными темами работы совета станут: