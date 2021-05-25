МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Соединенным Штатам и блоку НАТО следует разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию Российской Федерации в Арктике. В противном случае ее настигнет "судьба Крыма", сообщает немецкое издание Die Welt.
Автор статьи Клеменс Вергин пишет, что Россия, заняв место председателя Арктического совета, намеревается тем самым усилить позиции в богатом природными ресурсами регионе.
Немецкий журналист считает, что в последние годы Москва заметно нарастила военное присутствие в Арктике. Еще в 2019 году РФ объявила о завершении строительства и модернизации 19 взлетно-посадочных полос (ВПП) в регионе. В марте текущего 2021 года три российские атомные подводные лодки впервые одновременно пробили арктический лед и появились на поверхности, напоминает издание.
По мнению Вергина, это не только облегчит Москве разработку крупных месторождений природного газа, но и сигнализирует о притязаниях на регион.
"Несмотря на то что США обвиняют России в "милитаризации" Арктики, администрация Байдена пока не знает, как помешать Москве", — пишет он и рекомендует разработать стратегию по сдерживанию России. В противном случае Запад "проснется слишком поздно и будет вынужден мириться со свершившимся фактом, как это уже было с Крымом".
Отметим, что Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Главными темами работы совета станут:
- изменение климата,
- развитие человеческого капитала,
- поддержка коренных малочисленных народов.
https://1prime.ru/state_regulation/20210525/833748469.html