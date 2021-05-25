МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Прекращение авиасообщения Европы с Белоруссией нанесет сильный удар по авиационной отрасли республики. Также запрет на транзитные рейсы через Белоруссию на своем кармане ощутят российские туристы, хотя, по мнению экспертов, таких немного. Из России летает много прямых рейсов в столицы Европы и нет никаких проблем попасть туда, если есть основания для въезда, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Европа закрывает свое небо для белорусских самолетов

В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. При проверке документов был задержан летевший в этом самолете основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

НАКАЗАНИЕ НЕ ЗАСТАВИЛО СЕБЯ ЖДАТЬ

Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича.

24 мая в ходе первого дня саммита глав государств Евросоюза в Брюсселе было принято решение запретить белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" использовать европейское воздушное пространство и совершать посадки в европейских аэропортах. Фактически это означает для Белоруссии прекращение рейсов в ЕС и проблемы с полетами в Турцию или Египет.

Помимо этого, Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию и попросил Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать инцидент с принудительной посадкой самолета для задержания конкретных лиц.

Также вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии. Санкции могут затронуть нефтепродукты, удобрения, машины и тракторные изделия, обсуждается ограничение технологий, поступающих в Белоруссию из Европы. Зона риска. Почему до сих пор не продают туры в Грецию и Египет

Помимо прочего, Евросоюз заморозил выплату Минску 3 миллиардов евро в качестве инвестиционной помощи, сообщила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россия пока не приняла решение о приостановке авиасообщения с Белоруссией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом оценивать ситуацию, исходя из конкретики. Он отметил, что европейские коллеги пошли по другому пути: предпочли без разбирательства быстро принять решение и выступили с настоятельными рекомендациями для своих авиакомпаний.

Кроме того, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами. Белоруссия уже пригласила три международные организации, а также представителей авиационных властей ЕС и США, чтобы все тщательно изучить.

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ БЕЛОРУССИЯ

В последние годы Минск стал крупным транспортным узлом в Европе — доля полетов в европейском направлении увеличилась с допандемических 25% до примерно 50%. По данным Eurocontrol, за неделю, завершившуюся 19 мая, границу воздушного пространства между ЕС и Белоруссией пересекли 2,5 тысячи самолетов (включая транзит). Теперь столица рискует потерять этот статус, а значит и деньги, которые авиакомпании платили Белоруссии за навигационное обслуживание, пролетая через ее территорию.

Существенные потери понесет национальная авиакомпания "Белавиа", которая в среднем летала в страны ЕС около 60 раз в день. Это может привести к банкротству компании, а также потере сотен рабочих мест. Из-за пандемии "Белавиа" и так закончила прошлый год с чистым убытком в размере 92 млн белорусских рублей (около 2,7 млрд рублей) против прибыли годом ранее, отметила профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Майя Дубовик.

В случае бойкота белорусского воздушного пространства потери также понесет государственная "Белаэронавигация". Диспетчеры предприятия в 2019 году обслужили 325 тысяч воздушных судов, отметила эксперт.

"Доход компании от транзита составляет 60–70 млн долларов в год — это обслуживание воздушного коридора, в том числе диспетчерское, обеспечение безопасности", — подсчитал гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий для "Коммерсанта".

КАК БЫТЬ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ

Запрет на транзитные рейсы через Белоруссию определённо скажется на стоимости авиабилетов.

"Нужно понимать, что в конечном итоге за эти рекомендации платить будут пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это же все стоит денег, это счетная позиция", — отметил Песков.

Однако не стоит преувеличивать транзитную роль Белоруссии в перевозках российских туристов, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

"У нас до сих пор не восстановлено допандемийное авиасообщение с Белоруссией. Летает всего несколько рейсов в день. Это несравнимо с тем уровнем, который был раньше. Больших объемов транзитных рейсов из России через Белоруссию мы не наблюдаем", — сказал управляющий директор Biletix.ru Александр Мишин. Штраф просто так. Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

Авиасообщение с Белоруссией закрыли в основном европейские страны, но из России летает много прямых рейсов в столицы Европы. Нет никаких проблем полететь туда, если есть основания для въезда, добавил эксперт.

Возможное закрытие авиасообщения с Белоруссией может коснуться только "само-туристов", считает глава пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева. Они могут лишиться "костыльных" маршрутов через Белоруссию, например, до курортов Египта. Также, когда для России закрыли Турцию, туристы добирались до Минска и летели на отдых оттуда. Однако пока эти страны не вводили никаких ограничений для белорусских компаний.

"Большинство российских туроператоров и ранее не формировали туры с вылетами через Беларусь. К примеру, "Интурист" формирует пакеты в Египет на партнёрских рейсах Azur Air в Каир с трансфером на курорты Красного моря, поэтому закрытие вылетов из Белоруссии на наших туристах не отразится никак", — отметила Домостроева.

Для российских туристов могут стать дороже рейсы в Южную Европу – если самолетам придется по кругу облетать воздушное пространство Белоруссии. Однако "космического" подорожания не будет, да и дефицита билетов не ожидается, заключили эксперты.