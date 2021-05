КАИР, 25 мая — ПРАЙМ. Суэцкий канал пропустил 34 судна компании-владельца контейнеровоза Ever Given после инцидента с шестидневной блокировкой канала в конце марта, сообщил в интервью РИА Новости официальный представитель администрации Суэцкого канала Джордж Сафват.

"В период с 29 марта, когда судно Ever Given было снято с мели и движение по каналу было вновь открыто, и по 25 мая канал пересекли 34 судна, принадлежащих компании-владельцу Evergreen", — заявил Сафват.

Собеседник агентства подчеркнул, что "в отношениях (канала — ред.) с компанией-владельцем нет никаких конфликтов, однако на данный момент переговоры продолжаются, предпринятые меры сохраняются".

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

В апреле суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов. Сумма компенсации включала затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опиралась на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда. Судно находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.

Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщала в апреле, что ведет переговоры о снижении суммы компенсации.

Глава администрации канала Усама Рабиа заявил во вторник на встрече с послом Панамы в Египте Алехандро Гантесом и гендиректором Панамского управления морской навигации Рафаэлем Сигаруистой, что администрация канала снизила сумму требуемой компенсации на 40% — до 600 миллионов, а затем и до 550 миллионов. Рабиа также сообщил, что расследование инцидента с контейнеровозом доказало вину исключительно капитана.