МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вакцинация домашних животных от коронавируса COVID-19 отечественной вакциной "Карнивак-Ков" началась в ряде российских регионов на базе ветеринарных клиник, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных", — сказала Мелано.

Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя — подведомственного Россельхознадзору "Федерального центра охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", — отметила советник главы ведомства.

Российская вакцина "Карнивак-Ков" — первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных. В настоящее время срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору "Федеральным центром охраны здоровья животных".