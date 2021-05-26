МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" и Ростехнадзор подписали соглашение о взаимодействии в области промышленной безопасности, сообщают компания и служба.

"ПАО "Новатэк" и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор") сегодня заключили соглашение о взаимодействии в области промышленной безопасности", — говорится в релизе "Новатэка".

"Предметом соглашения стало установление принципов и порядка обоюдного информационного обмена, развития научно-методической поддержки, научно-технического сопровождения, а также разработки предложений по совершенствованию отраслевого законодательства", — уточняются области сотрудничества в сообщении Ростехнадзора.

"Подписание соглашения с Ростехнадзором позволит обеспечить максимально безопасное функционирование наших производственных объектов и ввод новых производственных мощностей, что имеет большое значение для успешной реализации наших амбициозных планов по наращиванию мощностей по производству СПГ в российском Арктическом регионе", — отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.