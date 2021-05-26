2021-05-26T17:33:19+03:00
2021-05-26T17:33:19+03:00
2021-05-26T17:33:19+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210526/833762898.html
"Новатэк" и Ростехнадзор подписали соглашение в области промбезопасности
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"Новатэк" и Ростехнадзор подписали соглашение о взаимодействии в области промышленной безопасности, сообщают компания и служба. "ПАО "Новатэк" и Федеральная служба по... ПРАЙМ, 26.05.2021
новатэк, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" и Ростехнадзор подписали соглашение о взаимодействии в области промышленной безопасности, сообщают компания и служба.
"ПАО "Новатэк" и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор") сегодня заключили соглашение о взаимодействии в области промышленной безопасности", — говорится в релизе "Новатэка".
"Предметом соглашения стало установление принципов и порядка обоюдного информационного обмена, развития научно-методической поддержки, научно-технического сопровождения, а также разработки предложений по совершенствованию отраслевого законодательства", — уточняются области сотрудничества в сообщении Ростехнадзора.
"Подписание соглашения с Ростехнадзором позволит обеспечить максимально безопасное функционирование наших производственных объектов и ввод новых производственных мощностей, что имеет большое значение для успешной реализации наших амбициозных планов по наращиванию мощностей по производству СПГ в российском Арктическом регионе", — отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.