МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Яйца в России с 18 по 24 мая продолжили дешеветь, в свою очередь рост стоимости подсолнечного масла и гречки ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а цены на сахар вернулись к росту после двух недель стабильности, следует из данных Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 2,3%, в том числе в 13 субъектах Российской Федерации — на 0,1-0,9%, в 20 субъектах — на 1-2,3%, в 22 субъектах — на 2,4-4,9%, в 14 субъектах — на 5-15,7%", — говорится в сообщении статистического ведомства. В четырех регионах цены не изменились, в девяти — выросли на 0,1-0,9%, в трех — на 1-2,1%. За предыдущий отчетный период, с 12 по 17 мая, яйца подешевели на 1,4%. Рост цен к 24 мая с начала года составил 9,5%.

Мясо кур в России на отчетной неделе подорожало на 0,2%, как и неделей ранее. В 28 регионах цены на курятину выросли на 0,1-0,5%, в восьми — на 0,6-0,9%, в девяти — на 1-3,4%. В 10 субъектах цены не изменились, в 24 — снизились на 0,1-0,9%, в шести — на 1-1,7%. С начала года куриное мясо подорожало на 15%. Росстат назвал уровень недельной инфляции в России

Цены на сахар с 18 по 24 мая повысились на 0,1%, тогда как две предыдущие недели они не менялись. В 19 субъектах цены выросли на 0,1-0,5%, в восьми — на 0,6-0,9%, в пяти — на 1-2%. В 30 регионах цены не изменились, в 19 субъектах они снизились на 0,1-0,9%, в четырех — на 1-1,4%. К 24 мая сахар с начала года подорожал на 1,8%.

"Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,5%. В 28 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,5%, в 13 субъектах — на 0,6-0,9%, в 11 субъектах — на 1-3,2%. В 28 субъектах цены не изменились. В пяти субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", — указывает Росстат. С 12 по 17 мая масло подорожало на 0,3%, рост цен с начала года составил 4,2%.

Гречка с 18 по 24 мая выросла в цене на 0,7%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,6%, а с начала года цены поднялись на 6,7%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,1% (за предыдущий период цены не менялись, рост с начала года — 3,3%), черный хлеб — на 0,1% (как и за предыдущий период, с начала года — на 2,8%), макаронные изделия — на 0,2% (против 0,1%, с начала года цены выросли на 4,2%).

Вермишель выросла в цене на 0,2% (за предыдущий период цены не менялись, рост с начала года — на 4%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки не менялись (как и неделей ранее, рост с начала года — на 2%). Рис подешевел на 0,1% (как и неделей ранее, рост цен с начала года — на 1,1%), цены на пшено не менялись (за предыдущий период они выросли на 0,3%, с начала года — уменьшились на 2%).

Помимо этого, рост цен на картофель, капусту и морковь в России с 18 по 24 мая ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на лук — замедлился, а огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная — на 7%, морковь — на 5,2%, картофель — на 3,8%, лук репчатый — на 2,5%, яблоки — на 0,1%. Цены на огурцы снизились на 8,2%, помидоры — на 3,5%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

С начала года к 24 мая картофель в России подорожал на 56,6%, капуста — на 47,4%, лук — на 33,9%. Морковь с начала года выросла в цене на 64,5%, помидоры — на 1,4%, яблоки — на 7,2%, а огурцы подешевели на 14,8%.

За предыдущий период, с 12 по 17 мая, картофель вырос в цене на 3%, морковь — на 3,4%. Репчатый лук тогда подорожал на 3,1%, свежая белокочанная капуста — на 4,4%, яблоки — на 0,3%, огурцы подешевели на 4,6%, томаты — на 1,3%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 0,4%.

С 18 по 24 мая в России выросли цены на вареную колбасу, мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 0,6%), свинину, баранину, маргарин, карамель (на 0,5%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, мясные консервы, печенье, водку, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%), говядину, сливочное масло, жирный творог, сметану, овощные консервы для детского питания, черный чай (на 0,2%).

Мясные, фруктово-ягодные консервы, сухие молочные смеси для детского питания и соль подорожали на 0,1%. Питьевое цельное пастеризованное молоко подешевело на 0,1%, цены на полукопченую и варено-копченую колбасу, сычужные твердые и мягкие сыры и стерилизованное молоко не изменились.