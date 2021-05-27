МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) изучил возможные убытки российских компаний из-за планируемого к введению в странах Евросоюза углеродного налога и предрек некоторым из них уход с европейского рынка. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на доклад этой организации, который носит название "Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как не допустить дискриминации российских экспортеров". Эксперт прогнозирует оживление летнего туризма в Европе

Здесь имеется в виду так называемый углеродный налог, который власти ЕС собираются ввести с 2025 года. Сама концепция его пока не разработана, однако планируется, что он будет взиматься с зарубежных производителей товаров, которые выпускаются с нарушением европейских экологических требований. Таким образом Брюссель хочет улучшить экологическую обстановку в регионе и защитить собственных производителей, которые проигрывают конкуренцию из-за больших расходов на снижение вредных выбросов.

По мнению экспертов ИПЕМ, налог может послужить источником дискриминации внешних производителей и вызвать у них необоснованные траты. Совокупные дополнительные расходы российских компаний в таких условиях могут составить 160 миллиардов рублей в год — в виде необходимого к уплате налога или трат на модернизацию производственных мощностей. В Бундестаге объяснили потребность Европы в "Северном потоке-2"

"Ведомости" напоминают, что европейский рынок крайне важен для России, так как поставка углеродоемких товаров в этом направлении занимает наибольшую долю в структуре всего отечественного экспорта. Помимо этого, наша страна лидирует по поставкам таких товаров в страны ЕС в денежном выражении.

Эксперты не исключают, что при наиболее негативном варианте развития событий некоторые российские компании могут потерять конкурентоспособность на европейском рынке из-за резко возросшей себестоимости продукции и вынуждены будут покинуть его.