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Путин и Лукашенко обсудят в Сочи общие энергопроекты и вопросы интеграции
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 28 мая в Сочи совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции, сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 27.05.2021
международные отношения, александр лукашенко, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 28 мая в Сочи совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать восьмого мая в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.