МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 28 мая в Сочи совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции, сообщает пресс-служба Кремля. Brussels Airlines возобновит полеты в Москву 26 июня с облетом Белоруссии

"Двадцать восьмого мая в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.