2021-05-27T14:55:04+03:00
2021-05-27T14:55:04+03:00
2021-05-27T14:55:04+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210527/833770618.html
Минприроды подсчитало возможный ущерб от таяния вечной мерзлоты
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ущерб от таяния многолетней мерзлоты в России может составить к 2050 году 5 триллионов рублей, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Невском международном экологическом... ПРАЙМ, 27.05.2021
минприроды, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83377/05/833770563.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83377/05/833770563.jpg
https://1prime.ru/images/83377/05/833770562.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83377/05/833770562.jpg
https://1prime.ru/images/83377/05/833770550.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83377/05/833770550.jpg
https://1prime.ru/energy/20210519/833702121.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — ПРАЙМ. Ущерб от таяния многолетней мерзлоты в России может составить к 2050 году 5 триллионов рублей, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Невском международном экологическом конгрессе в четверг.
"Учёные из МГУ, РАН и "Гидроспецгеологии" в свою очередь посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты. К 2050 году он составит не менее 5 триллионов рублей. В зависимости от темпов потепления", — сказал Козлов.
Он также напомнил, что 11 миллионов квадратных километров площади страны занято многолетней мерзлотой (65% территории). При этом министр отметил, что экономическое развитие страны во многом будет определяться успехами развития топливно-энергетического комплекса и недропользования в Арктической зоне.