С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — ПРАЙМ. Ущерб от таяния многолетней мерзлоты в России может составить к 2050 году 5 триллионов рублей, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Невском международном экологическом конгрессе в четверг. Немецкие экологи судятся против фонда, поддерживающего "Северный поток-2"

"Учёные из МГУ, РАН и "Гидроспецгеологии" в свою очередь посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты. К 2050 году он составит не менее 5 триллионов рублей. В зависимости от темпов потепления", — сказал Козлов.

Он также напомнил, что 11 миллионов квадратных километров площади страны занято многолетней мерзлотой (65% территории). При этом министр отметил, что экономическое развитие страны во многом будет определяться успехами развития топливно-энергетического комплекса и недропользования в Арктической зоне.