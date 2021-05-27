МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рост цен на некоторые товары в России, в том числе на стройматериалы, носит временный характер, он прекратится по мере возвращения экономики к равновесию. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на заявление зампреда Банка России Алексея Заботкина на совместном заседании комитетов по финрынку, бюджету и экономической политике по рассмотрению годового отчёта ЦБ. Власти сравнили рост цен на продукты в России со среднемировым

Он выразил мнение, что, хотя инфляция и ускорилась, говорить о гиперинфляции пока не следует. Заботкин согласился, что по отдельным товарам действительно наблюдается значительный рост цен, в том числе по некоторым видам стройматериалов они выросли "на десятки процентов".

"Это происходит не только у нас, но и во всём мире, и связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года, — отметил зампред. — Скорее всего, это частично временный всплеск, который опять же будет сходить на нет по мере возвращения экономики к более устойчивому равновесию".

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отметила, что рост цен на стройматериалы уже сказался на ценах на жильё. "По сути дела, строительная отрасль может это переложить в цену на потребителей. Мы видим в росте цен на жильё этот фактор", — добавила она.