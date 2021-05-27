МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. ВВП США в прошлом квартале, согласно второй оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Власти США дали трубопроводным компаниям месяц на оценку киберрисков

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали повышения оценки роста ВВП США в первом квартале до 6,5% в пересчете на год с 6,4% по первой оценке.

Кроме того, реальные темпы роста потребительских расходов в США за квартал, по второй оценке, составили 11,3% в пересчете на год после роста четвертого квартала 2020 года на 2,3%.

В то же время, также по второй оценке, в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 0,4%, как и сообщала первая оценка.

ВВП США по итогам прошлого года снизился на 3,5%. Такое снижение крупнейшей мировой экономики стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это было первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%. ВВП США в четвертом квартале 2020 года вырос на 4,3% в пересчете на год и снизился на 2,4% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.