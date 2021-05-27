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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210527/833771585.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос почти в 10 раз
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Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос по сравнению с апрелем прошлого года в 9,7 раза, до 7,2 миллиона пассажиров, в январе-апреле на 0,6%, до 24,2 миллиона,... ПРАЙМ, 27.05.2021
авиация, авиасообщение, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос по сравнению с апрелем прошлого года в 9,7 раза, до 7,2 миллиона пассажиров, в январе-апреле на 0,6%, до 24,2 миллиона, следует из уточненных данных Росавиации.
Международные перевозки в апреле выросли в 46,4 раза, до 1 миллиона пассажиров, внутренние — в 8,6 раза, до 6,2 миллиона. В январе-апреле пассажиропоток международных рейсов снизился на 64,7%, до 3 миллионов человек, внутренних — вырос на 37,6%, до 21,1 миллиона.