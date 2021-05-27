МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос по сравнению с апрелем прошлого года в 9,7 раза, до 7,2 миллиона пассажиров, в январе-апреле на 0,6%, до 24,2 миллиона, следует из уточненных данных Росавиации.

Международные перевозки в апреле выросли в 46,4 раза, до 1 миллиона пассажиров, внутренние — в 8,6 раза, до 6,2 миллиона. В январе-апреле пассажиропоток международных рейсов снизился на 64,7%, до 3 миллионов человек, внутренних — вырос на 37,6%, до 21,1 миллиона.