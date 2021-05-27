МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в США останется высокой до конца текущего года, хотя недавний ее всплеск является все же временным явлением, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.

"Я сейчас считаю, что недавняя ситуация с инфляцией будет временной, а не системной. Однако, я ожидаю, что это продлится еще несколько месяцев, и до конца текущего года ожидается высокий уровень годовой инфляции" — приводит слова Йеллен агентство Блумберг.

Годовая инфляция США в апреле ускорилась до 4,2%, что является рекордом с 2008 года. Йеллен полагает, что такой всплеск связан с изменениями цен и потребительских расходов в свете пандемии.

При этом глава минфина США отметила, что "основную ответственность за контроль над инфляцией" несет Федеральная резервная система. Ранее глава Федерального резервного банка Сент-Луис Джеймс Буллард заявил, что инфляция не стала сюрпризом для ФРС и о смене параметров монетарной политики речь пока не идет.