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Песков поделился ожиданиями от ПМЭФ
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В Кремле ожидают от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позитивных новостей об экономической жизни регионов и договоренностей по инвестиционным проектам,... ПРАЙМ, 28.05.2021
пмэф, кремль, дмитрий песков, регионы, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В Кремле ожидают от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позитивных новостей об экономической жизни регионов и договоренностей по инвестиционным проектам, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Традиционно, конечно, это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России… Внутренняя инвестиционная привлекательность — это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны. Вы знаете, что это неоднократно в последнее время обсуждалось на совещаниях, в том числе и с участием главы государства. Поэтому объяснимо участие регионов — многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам. Поэтому как правило мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, как много регионы получат от форума и какой для них будет итог.
Вместе с тем Песков отметил, что на форуме будет большое внимание уделяться внешним инвестициям.