МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В Кремле ожидают от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позитивных новостей об экономической жизни регионов и договоренностей по инвестиционным проектам, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков не видит препятствий для "Северного потока-2"

"Традиционно, конечно, это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России… Внутренняя инвестиционная привлекательность — это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны. Вы знаете, что это неоднократно в последнее время обсуждалось на совещаниях, в том числе и с участием главы государства. Поэтому объяснимо участие регионов — многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам. Поэтому как правило мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, как много регионы получат от форума и какой для них будет итог.

Вместе с тем Песков отметил, что на форуме будет большое внимание уделяться внешним инвестициям.