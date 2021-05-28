2021-05-28T13:01:14+03:00
2021-05-28T13:01:14+03:00
2021-05-28T13:01:14+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210528/833780437.html
В России хотят запретить ватные палочки
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда могут быть запрещены в России, правительство готовит поправки в законы, заявила вице-премьер Виктория... ПРАЙМ, 28.05.2021
потребительские товары, экология, пластик, новости, экономика, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83378/03/833780395.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83378/03/833780395.jpg
https://1prime.ru/images/83378/03/833780394.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83378/03/833780394.jpg
https://1prime.ru/images/83378/03/833780379.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83378/03/833780379.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда могут быть запрещены в России, правительство готовит поправки в законы, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала Абрамченко на пленарном заседании Невского международного экологического конгресса (НМЭК) в пятницу.
Согласно целям национального проекта "Экология", к 2030 году объем захоронения отходов должен сократиться на 50%.