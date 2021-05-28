С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда могут быть запрещены в России, правительство готовит поправки в законы, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала Абрамченко на пленарном заседании Невского международного экологического конгресса (НМЭК) в пятницу.

Согласно целям национального проекта "Экология", к 2030 году объем захоронения отходов должен сократиться на 50%.