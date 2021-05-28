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Матвиенко назвала недопустимый инструмент торговых войн
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Вопросы экологической повестки не должны быть причинами санкционного давления, торговых войн, недобросовестной конкуренции, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "В... ПРАЙМ, 28.05.2021
валентина матвиенко, экология, торговая война, санкции, новости, мировая экономика, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Вопросы экологической повестки не должны быть причинами санкционного давления, торговых войн, недобросовестной конкуренции, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В настоящее время идет формирование рынка "зеленых инвестиций". Ряд стран уже заявили о переходе на "зеленые технологии". Лидерство в этих вопросах не менее важно, чем в цифровых технологиях", — сказала парламентарий, выступая в пятницу на пленарном заседании Невского международного экологического форума.
Однако, по словам спикера, недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами "превращалась в инструмент торговых войн, санкционного давления, агрессивного сдерживания конкурентов, никакие аспекты природоохранной повестки не должны порождать конфликтный потенциал — ни на общественном, ни на межгосударственном уровне".
Матвиенко уверена, что вопросы экологии должны находиться в плоскости сотрудничества и партнерства.
"Сегодня необходимо отложить идеологические разногласия и сообща противостоять не знающим границ глобальным вызовам, один из которых — негативные последствия изменений климата", — подчеркнула она.