С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Вопросы экологической повестки не должны быть причинами санкционного давления, торговых войн, недобросовестной конкуренции, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Минэнерго США российский газ назвали "самым грязным" в мире

"В настоящее время идет формирование рынка "зеленых инвестиций". Ряд стран уже заявили о переходе на "зеленые технологии". Лидерство в этих вопросах не менее важно, чем в цифровых технологиях", — сказала парламентарий, выступая в пятницу на пленарном заседании Невского международного экологического форума.

Однако, по словам спикера, недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами "превращалась в инструмент торговых войн, санкционного давления, агрессивного сдерживания конкурентов, никакие аспекты природоохранной повестки не должны порождать конфликтный потенциал — ни на общественном, ни на межгосударственном уровне".

Матвиенко уверена, что вопросы экологии должны находиться в плоскости сотрудничества и партнерства.

"Сегодня необходимо отложить идеологические разногласия и сообща противостоять не знающим границ глобальным вызовам, один из которых — негативные последствия изменений климата", — подчеркнула она.