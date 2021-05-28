БЕРЛИН, 28 мая — ПРАЙМ. Ежегодная конференция "Петербургского диалога", намеченная на 14-15 октября в Калининграде, состоится только при условии беспрепятственного участия всех организаций, говорится в заявлении немецкого правления "Петербургского диалога", поступившем в РИА Новости. Песков поделился ожиданиями от ПМЭФ

"Ежегодное основное мероприятие, 19-й "Петербургский диалог" 14-15 октября в Калининграде, должен состояться, только если все организации беспрепятственно смогут в нем участвовать", — говорится в заявлении.

Правление "Петербургского диалога" с немецкой стороны также осудило запрет деятельности трех немецких НКО в России.

Генпрокуратура РФ в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, которые "прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми". Он призвал отменить данное решение и поддерживать свободный обмен мнений между гражданскими обществами Германии и России.

В немецкой неправительственной организации "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.) не согласны с решением Генпрокуратуры РФ и утверждают, что не вмешиваются в политическую жизнь России, заявили РИА Новости в НКО.