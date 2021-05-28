МИНСК, 28 мая — ПРАЙМ. Минтруд РФ пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю, обоснованной инициативы в ведомство ещё не поступало, заявил журналистам его глава Антон Котяков. Минтруд рассмотрит предложение о "четырехдневке"

Ранее в беседе с РИА Новости Котяков сказал, что любые инициативы, которые поступают в Минтруд РФ, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. Он также отмечал, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним "потенциально согласны".

"Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — четких, ярко выраженных — не видим", — заявил Котяков журналистам, комментируя идею о переходе на четврехдневную рабочую неделю.

По его словам, сейчас в министерстве нет инициативы, которая была бы "сформирована, обоснована" и где была бы объяснена необходимость сокращенной недели.

"Все, что касается четырехдневной рабочей недели, когда мне вопрос задавали, я четко сказал, что как только одна из инициатив к нам поступит, мы ее обязательно рассмотрим", — подчеркнул министр.

По его словам, своего рода альтернативой четырехдневной рабочей недели является удалённая занятость и режим фриланса, который на сегодняшний день достаточно активно внедряется в России. Глава Минтруда высказался о влиянии "удаленки" на зарплату

В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.

Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.