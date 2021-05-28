МИНСК, 28 мая — ПРАЙМ. Удалённый режим занятости не должен приводить к сокращению дохода сотрудников, напомнил глава Минтруда Антон Котяков. Минтруд не видит предпосылок к переходу на четырехдневку

"Независимо от режима организации вашего рабочего времени, на заработную плату это влиять не должно. Мы это разъясняли в конце прошлого года и сейчас подтверждаем", — сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос о том, не влияет ли режим удалённой занятости на размер заработной платы.

Он отметил, что должны быть зафиксированы правила при взаимоотношениях работодателя и работника — определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов.

"В свою очередь, это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила. Соответственно, при выполнении всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве, у работника заработная плата меняться не будет", — пояснил министр.