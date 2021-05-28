2021-05-28T13:50:07+03:00
2021-05-28T13:50:07+03:00
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Глава Минтруда высказался о влиянии "удаленки" на зарплату
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Удалённый режим занятости не должен приводить к сокращению дохода сотрудников, напомнил глава Минтруда Антон Котяков. "Независимо от режима организации вашего рабочего времени, на... ПРАЙМ, 28.05.2021
зарплата, удаленный режим работы, минтруд рф, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МИНСК, 28 мая — ПРАЙМ. Удалённый режим занятости не должен приводить к сокращению дохода сотрудников, напомнил глава Минтруда Антон Котяков.
"Независимо от режима организации вашего рабочего времени, на заработную плату это влиять не должно. Мы это разъясняли в конце прошлого года и сейчас подтверждаем", — сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос о том, не влияет ли режим удалённой занятости на размер заработной платы.
Он отметил, что должны быть зафиксированы правила при взаимоотношениях работодателя и работника — определенное время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов.
"В свою очередь, это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила. Соответственно, при выполнении всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве, у работника заработная плата меняться не будет", — пояснил министр.