МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Доходы населения в США в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. В США призвали не допустить войну с Россией и Китаем

В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 0,5% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения доходов на 14,1% и роста расходов на 0,5%.

При этом ведомство пересмотрело динамику показателей доходов и расходов за март. Так, доходы населения в марте подскочили на 20,9% в месячном исчислении, а не на 21,1%, как сообщалось ранее. Оценка расходов также была пересмотрена — показатель вырос на 4,7% против роста на 4,2%.

Кроме того, располагаемые доходы населения в США в апреле упали на 14,6% по сравнению с мартом, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — на 15,1%. Ведомство поясняет, что такое снижение уровня дохода связано с сокращением финансовой поддержки со стороны государства. Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.