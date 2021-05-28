МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае снизились на 0,6 процентного пункта — до 11,3%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,3% (-0,6 процентного пункта к апрелю)", — сообщил регулятор. Инфляция снова ускорилась

Несмотря на снижение, инфляционные ожидания россиян остаются на повышенных уровнях, наблюдаемых с конца 2020 года, отмечает ЦБ.

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год росли с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. Однако с января они начали постепенно снижаться и в феврале опустились до 9,9%. При этом в марте данный показатель вновь перешел к росту: по итогам апреля он подскочил до максимального с февраля 2017 года уровня в 11,9%.

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.