МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ в настоящее время работает над упрощением процедуры продажи госимущества, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Доходы от продажи госимущества в первом квартале превысили план на 28%

"Сейчас разрабатываются новые подходы, нормативные акты, которые упростят процедуры продажи имущества. Также модернизируются процессы управления госимуществом, в том числе за счет создания полноценной системы проведения торгов", — сказал он журналистам.

Ранее на этой неделе Счетная палата РФ сообщила, что исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние 10 лет.

"По итогам 2020 года Росимущество полностью выполнило план приватизации. В федеральный бюджет поступило 4,08 миллиарда рублей при плане в 3,6 миллиарда рублей", — указал Моисеев.

Он отметил, что в прошлом году были успешно реализованы крупнейшие рыночные сделки, в частности — IPO "Совкомфлота" и SPO "Аэрофлота".

"Продажа компаний исполнила бы приватизацию 2017-2019 годов с большим запасом, но правительством было принято решение поддержать "Аэрофлот", а также обеспечить инвестпрограмму — закупку отечественных судов — в "Совкомфлоте", через допэмиссию. Таким образом компании получили доступ к еще одному источнику средств для дальнейшего развития", — добавил замминистра.

Росимущество в январе 2020 года перешло в ведение Минфина от Минэкономразвития.