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Минтруд назвал сроки начала приема заявлений на выплаты семьям с детьми
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Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей планируется в середине июля, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. "Прием... ПРАЙМ, 28.05.2021
минтруд, выплаты, поддержка семей с детьми, дети, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей планируется в середине июля, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
"Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля", — сказала Баталина на Общественном совете при Минтруде, уточнив, что точная дата будет определена постановлением правительства.
По ее словам, выдавать выплаты начнут в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября. Замминистра также добавила, что необходимый объем средств согласован с Минфином, будет выделяться.
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Мера также касается первоклассников этого года.
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить выплату на детей школьного возраста можно будет по одному заявлению.