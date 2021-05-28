МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей планируется в середине июля, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

"Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля", — сказала Баталина на Общественном совете при Минтруде, уточнив, что точная дата будет определена постановлением правительства.

По ее словам, выдавать выплаты начнут в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября. Замминистра также добавила, что необходимый объем средств согласован с Минфином, будет выделяться.

В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Мера также касается первоклассников этого года.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить выплату на детей школьного возраста можно будет по одному заявлению.