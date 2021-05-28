МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по окончательной оценке, снизился до 82,9 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта, сообщается на сайте университета. Доходы американцев в апреле упали на 13%

Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Предварительная оценка показывала снижение до 82,8 пункта.

Индекс текущих экономических условий, по окончательной оценке, уменьшился до 89,4 пункта с 97,2 пункта в апреле. Предварительная оценка предполагала снижение до 90,8 пункта. А индекс экономических ожиданий уменьшился до 78,8 пункта с апрельской отметки в 82,7 пункта. Предварительная оценка показывала снижение до 77,6 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.