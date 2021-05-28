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Сенатор назвал возможные сроки принятия закона о запрете пластика
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Закон о запрете в РФ пластиковых изделий при желании можно принять до конца года, но нужен переходный период вступления его в силу, заявил РИА Новости в пятницу глава аграрного... ПРАЙМ, 28.05.2021
экология, пластик, новости, экономика, общество , право
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Закон о запрете в РФ пластиковых изделий при желании можно принять до конца года, но нужен переходный период вступления его в силу, заявил РИА Новости в пятницу глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
"Закон можно принять и в осеннюю сессию, но нужен переходный период в течение года, чтобы предприниматели и бизнес подготовились к новым условиям", — сказал парламентарий.
Он отметил, что эти нормы требуют экономической проработки, нельзя говорить о какой-то конкретной дате. "Есть фирмы, которые должны при вступлении новых требований в силу или перейти на другие материалы, или ликвидироваться". Кроме того, уже заключены контракты на международные поставки продукции, и все эти вопросы нужно обсуждать с предпринимателями и бизнесом.
По мнению Майорова, такой масштабной работой может заниматься правительство, сенатор, при необходимости, готовы в ходе рассмотрения законопроекта подготовить свои поправки.