МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Экономика Швеции смогла вернуться на допандемийный уровень, чем превзошла ожидания аналитиков, пишет Лента.ру со ссылкой на Блумберг. В стране наблюдается рост экспорта и внутреннего потребления, что поспособствовало более активному росту ВВП королевства за последние три месяца, чем предполагал Центральный банк страны.

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Возвращение экономических показателей к доковидным уровням произошло "намного быстрее, чем ожидалось", считают аналитики одного из крупнейших национальных банков Swedbank. По их мнению это произошло благодаря отлаженной системе выплат населению и развитию технологий, которые позволили шведам без проблем перейти на удаленку.

Во время пандемии Швеция стала единственной страной Европы и одной из немногих в мире, где власти отказались от локдауна, понадеявшись на формирование коллективного иммунитета. Ограничения вводились аккуратно, чтобы не обрушить экономику.