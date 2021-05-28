2021-05-28T22:07:05+03:00
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2021
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В США назвали ожидаемый уровень экономики в ближайшие годы
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Рост ВВП США в 2021 году составит 5,2%, а затем он замедлится до 4,3% в 2022 году, следует из опубликованного в пятницу бюджетного запроса госдепартамента. Рост потребительских... ПРАЙМ, 28.05.2021
безработица, инфляция, ввп сша, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП США в 2021 году составит 5,2%, а затем он замедлится до 4,3% в 2022 году, следует из опубликованного в пятницу бюджетного запроса госдепартамента.
Рост потребительских цен ожидается на уровне 2,1% в 2021 и 2022 году. В 2023 и 2024 году прогнозируется рост на 2,2%, а с 2025 по 2031 инфляция будет составлять 2,3% ежегодно, говорится в документе.
Госдепартамент также ожидает, что безработица в США в 2021 году составит 5,5%, а в 2022 году — 4,1%. Затем до 2031 года показатель сохранится на уровне в 3,8%.