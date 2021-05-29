МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, — такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара достичь 100 рублей

"Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года", — полагает Сухов.

"Не стоит забывать, что в этом году постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены. В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету (ЦБ в 4% — ред.)", — добавил он.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в конце мая отмечала, что темпы роста цен в России в последние недели замедлились, но инфляционное давление остается повышенным. Что изменится в жизни россиян с 1 июня: штрафы, цены на продукты и пенсии

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.