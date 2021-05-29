МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Правительство России поручило Минэнерго и Ростехнадзору оценить готовность к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, соответствующее решение принято по итогам прошедшего совещания, сообщается на сайте кабмина РФ. Правительство обсудит итоги прошедшего отопительного сезона

Правительство РФ в четверг обсудило итоги отопительного сезона за осенне-зимний период 2020-2021 годов. Одним из пунктов повестки был вопрос об обеспечении выполнения мероприятий по подготовке организаций к работе в предстоящий осенне-зимний период. По итогам был принят ряд решений, в том числе, принять к сведению доклады министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и министра энергетики РФ по данному вопросу.

"Решения правительства… Минэнерго России… Ростехнадзору… провести оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2021 — 2022 годов. О результатах до 20 октября 2021 г. доложить в правительство РФ", — говорится в сообщении.

Также кабмин рекомендовал органам исполнительной власти регионов проконтролировать подготовку к предстоящему отопительному сезону, в том числе, готовность организаций к работе в осенне-зимний период 2021 — 2022 годов. Нужно будет проверить выполнение ремонтных и инвестиционных программ, накопление установленных запасов топлива, а также организацию надежного топливообеспечения. В Подмосковье началось поэтапное отключение отопления

"Минстрою России… Минэнерго России… Ростехнадзору… с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и тешгосетевых организаций к работе в отопительный период 2021 — 2022 годов. О результатах до 20 октября 2021 г. доложить в правительство", — говорится в сообщении.

Помимо этого, кабмин поручил Минэнерго и Минстрою РФ промониторить накопления регионами электроэнергетики и организациями ЖКХ запасов топлива в соответствии с утвержденными нормативами. О результатах нужно будет доложить в правительство до 20 октября 2021 года.