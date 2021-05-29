МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Более трети работодателей заявили о негативном влиянии курения на работу, при этом большинство работодателей предпочли бы поощрить сотрудников за отказ от курения, чем штрафовать за вредную привычку, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Работодатели готовы нанять подростков тиктокерами

Согласно нему, с начала года российские работодатели разместили порядка 1 тысячи вакансий с указанием: нужен работник без вредных привычек. Традиционно подразумевается именно отказ от курения или алкоголя. Чаще других такие вакансии публикуют работодатели Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Свердловской области, а также Санкт-Петербурга, Новосибирска и Омска.

С конкретным требованием — отсутствие вредной привычки — встречаются лишь несколько десятков вакансий по стране. Большая их часть приходится на Москву, Волгоград и Петербург.

Почти каждый второй работодатель, отмечается в исследовании, считает, что наличие в компании курящих сотрудников ведет к неэффективной трате времени из-за перекуров. Еще порядка 5% заявили, что курящие работники чаще берут больничный. Некоторые работодатели мотивируют отказаться от табака своих будущих работников тем, что готовы оплачивать фитнес-зал некурящим. Эксперт рассказала о правах сотрудников на удаленке

"Чтобы повысить мотивацию не курить, некоторые работодатели в вакансиях указывают среди условий выплату ежедневной премии в 50 рублей за отказ от курения или просто финансовое поощрение некурящим. Часть компаний пошла еще дальше и повысила вознаграждение до 3 000 рублей за отказ от табака, а также обещает компенсацию в спортивных мероприятиях", — уточнили в HeadHunter.

Из двух предложенных в вопросе мер по борьбе с курением среди сотрудников подавляющее большинство (82%) работодателей выбрали оказание помощи в отказе от курения, только 18% выбрали штрафы для курящих сотрудников. К штрафам чаще склонялись представители региональных компаний (21%), нежели московских (12%).

Около половины (49%) опрошенных работодателей считают, что курение не влияет на производительность сотрудников, поэтому работодатели не должны вмешиваться. Более трети (37%) при этом склонились к тому, что курение негативно влияет на производительность сотрудников, поэтому работодатели должны способствовать отказу от курения.

Что касается самих соискателей, то порядка 260 тысяч россиян разместили с начала года резюме, в которых указали, что у них нет вредных привычек. От табака отказываются более 73 тысяч соискателей, из них в Москве — 28%, в Петербурге — 12%, в Московской области — 7%.

В основу анализа вошли данные из более чем 1 миллиона вакансий и более 50 миллионов резюме.