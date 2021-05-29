МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают переговоры в Сочи в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов.

"Сегодня общение двух президентов продолжается", — сказал Песков.