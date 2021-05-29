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Путин и Лукашенко продолжают переговоры в Сочи
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают переговоры в Сочи в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 29.05.2021
сочи, переговоры, александр лукашенко, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают переговоры в Сочи в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов.
"Сегодня общение двух президентов продолжается", — сказал Песков.