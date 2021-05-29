МИНСК, 29 мая — ПРАЙМ. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по итогам переговоров в Сочи договорились о выделении второго транша российского госкредита и расширении географии полетов "Белавиа" в РФ, сообщил в субботу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Forbes: российские авиакомпании совершали рейсы в обход Белоруссии

"Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", — сообщил канал об итогах встречи двух президентов.

Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в Сочи в субботу.

Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца 2020 года, второй транш — в 2021 году.

Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. Белоруссия рассчитывает получить второй транш российского госкредита в размере 500 миллионов долларов до конца июня текущего года, сообщал ранее глава минфина республики Юрий Селиверстов.

В октябре Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.

В условиях пандемии коронавируса в 2020 году ряд стран мира принял карантинные меры и закрыл свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот". Постепенно сообщение между странами расширяется. Белорусский перевозчик также летает в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, 31 мая открывает прямой рейс из Минска в Уфу.