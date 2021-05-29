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https://1prime.ru/state_regulation/20210529/833791665.html
Белоруссия получит второй транш российского кредита до конца июня
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Второй транш кредита в 500 миллионов долларов из 1,5 миллиарда Белоруссия получит в ближайшее время, до конца июня, никаких препятствий для этого нет, все согласовано, сообщил... ПРАЙМ, 29.05.2021
белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Второй транш кредита в 500 миллионов долларов из 1,5 миллиарда Белоруссия получит в ближайшее время, до конца июня, никаких препятствий для этого нет, все согласовано, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолётом", — сказал Песков.
По его словам, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.
"Для этого не остается никаких препятствий", — добавил пресс-секретарь.
В то же время Песков подчеркнул, что вопросы о дополнительной экономической помощи Белоруссии или о переходе двух стран к единой валюте не обсуждались.
Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов, в субботу встреча носила неформальный характер.