МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Второй транш кредита в 500 миллионов долларов из 1,5 миллиарда Белоруссия получит в ближайшее время, до конца июня, никаких препятствий для этого нет, все согласовано, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолётом", — сказал Песков.

По его словам, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.

"Для этого не остается никаких препятствий", — добавил пресс-секретарь.

В то же время Песков подчеркнул, что вопросы о дополнительной экономической помощи Белоруссии или о переходе двух стран к единой валюте не обсуждались.

Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов, в субботу встреча носила неформальный характер.