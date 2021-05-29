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https://1prime.ru/state_regulation/20210529/833791972.html
Генпрокуратура получит более трех миллиардов на соцобеспечение работников
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Генпрокуратура РФ получит более 3,1 миллиарда рублей на повышение уровня социального, материально-технического и жилищного обеспечения сотрудников, соответствующее распоряжение... ПРАЙМ, 29.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ получит более 3,1 миллиарда рублей на повышение уровня социального, материально-технического и жилищного обеспечения сотрудников, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях совершенствования контрольно-надзорной функции и обеспечения бесперебойной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, имея в виду повышение уровня социального обеспечения прокурорских работников, выделить Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в объеме 3 185 091,8 тысячи рублей", — говорится в тексте документа.
Отмечается, что средства в объеме более 2,1 миллиарда рублей выделяются на предоставление разовой стимулирующей выплаты прокурорским работникам. Также средства поступят на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры РФ в объеме более 393,4 миллиона рублей и на обеспечение служебными жилыми помещениями прокурорских работников в объеме 638,6 миллиона рублей.