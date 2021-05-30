МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. По мнению главы Европарламента Дэвида Сассоли, странам Евросоюза необходимо ужесточить санкции в отношении России. Что будет с рублем на грядущей неделе

С таким призывом Сассоли выступил в интервью изданиям медиа-группы Funke.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом", — отметил политик и добавил, что отношения между Евросоюзом и Россией можно охарактеризовать как "очень напряженные".

В этой связи он напомнил о ситуации с Алексеем Навальным и продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины.

Напомним, что в последнее время в отношениях России и стран ЕС наблюдается очередной виток напряженности.

В марте Брюссель ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Это была реакция на арест Навального. В ответ на это Москва запретила въезд восьми европейским чиновникам, в том числе — председателя Европарламента Дэвида Сассоли.

В мае этого года власти РФ утвердили перечень недружественных стран. В него в настоящее время вошли США и Чехия. Как пояснял глава российского МИД Сергей Лавров, в будущем список может пересматриваться. При этом, пояснил дипломат, любое новое решение будет предварять глубокий анализ.