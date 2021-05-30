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https://1prime.ru/state_regulation/20210530/833794301.html
СМИ рассказали о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет объемным, на полях мероприятия он также поговорит с журналистами... ПРАЙМ, 30.05.2021
владимир путин, пмэф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — ПРАЙМ. Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет объемным, на полях мероприятия он также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами, сообщает в воскресенье канал "Россия 1".
ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня. Как сообщил ранее "Росконгресс", пленарное заседание форума состоится 4 июня с очным участием Путина. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани примут участие в пленарной сессии дистанционно.
Как было отмечено в эфире ТВ, на ПМЭФ "ожидается объемное выступление Путина". Кроме того, по данным телеканала, в рамках форума предстоит общение президента РФ с бизнесменами и инвесторами, а также большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств.