ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — ПРАЙМ. Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет объемным, на полях мероприятия он также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами, сообщает в воскресенье канал "Россия 1". Песков поделился ожиданиями от ПМЭФ

ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня. Как сообщил ранее "Росконгресс", пленарное заседание форума состоится 4 июня с очным участием Путина. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани примут участие в пленарной сессии дистанционно.

Как было отмечено в эфире ТВ, на ПМЭФ "ожидается объемное выступление Путина". Кроме того, по данным телеканала, в рамках форума предстоит общение президента РФ с бизнесменами и инвесторами, а также большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств.