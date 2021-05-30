МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минск и Москва существенно продвинулись в согласовании двух оставшихся из 28 дорожных карт по интеграции, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Да, осталось только две союзные программы из 28, это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства. Мы очень существенно продвинулись и в плане подготовки этих двух программ", — сказал Макей в интервью газете "Коммерсант". Белоруссия получит второй транш российского кредита до конца июня

Он отметил, что если раньше напрочь отвергалась идея подготовки союзной программы по совершенствованию налогового законодательства, то сейчас идет спокойная планомерная работа по гармонизации налогового законодательства, при этом споры ведутся о временных рамках: что должно заработать раньше или все одновременно. По его словам, это технические моменты, которые могут быть разрешены.

"В любом случае завершение работы над этими программами приведет к тому, что интеграционные процессы будут развиваться более активно и динамично. Важно только, чтобы были найдены абсолютно справедливые развязки для обоих партнеров, исходя из тех принципов, которые заложены в Договоре о Союзном государстве", — сказал глава МИД Белоруссии.

В то же время, по словам Макея, Минск считает беспочвенными опасения, что Белоруссия "чуть ли не завтра" будет поглощена Россией.

"Опасения, которые высказываются, что Беларусь чуть ли не завтра будет поглощена Россией – они абсолютно беспочвенны. Мы исходим из того, что национальный суверенитет, государственный суверенитет обоих государств сохраняется",- сказал министр.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята. Премьер Белоруссии Роман Головченко 28 апреля в Казани на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко 27 апреля выразил мнение, что подписание дорожных карт может затянуться до сентября.