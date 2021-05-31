МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Портал Newsru.com сообщил о своём закрытии по экономическим причинам, соответствующее сообщение опубликовано на сайте издания.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика", — говорится в заявлении редакции.

Весь архив, накопленный за 21 год работы, Newsru.com оставляет открытым.

"Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией", — указано в сообщении.

Newsru.com — российское интернет-издание. Первоначально являлось сайтом телекомпании НТВ и располагалось по адресу ntv.ru. В своём нынешнем виде существовало с 28 августа 2000 года после открытия новой версии сайта НТВ. В 2001 году телеканал вошёл в состав ОАО "Газпром-Медиа", но сайт не являлся его подразделением, поэтому остался у прежнего собственника НТВ Владимира Гусинского, который в 2000 году уехал из России. Сервер Newsru.com располагался на территории США.