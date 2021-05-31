ПЕКИН, 31 мая — ПРАЙМ. Дальнейшее ослабление политики контроля за рождаемостью в Китае, в том числе разрешение семейным парам иметь третьего ребенка, поможет решить проблему старения населения, следует из распространенного заявления по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая. Китай опубликовал экономическую статистику за май

"ЦК КПК по мере изменений в демографии нашей страны последовательно принимал различные меры, сначала единственным в семье детям разрешили иметь двух детей, далее это политика была распространена на остальных, достигнуты положительные результаты. Вместе с тем общая численность населения нашей страны огромна, процесс старения населения в последние годы ускорился. Дальнейшая оптимизация политики в области деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей, помогут улучшить структуру населения страны, активно реализовать стратегию по реагированию на старение населения и сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов", — говорится в сообщении.

В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения. В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье. В настоящее время второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.

Согласно данным последней переписи населения Китая, средний возраст населения составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет — 190 миллионов (13,50%). Россияне рассказали, почему не хотят заводить детей

По сравнению с показателями переписи 2010 года, численность населения 0-14 лет выросла на 1,35 процентных пункта, 15-59 лет — сократилась на 6,79 процентных пункта, старше 60 лет — выросла на 5,44 процентных пункта, старше 65 лет — выросла на 4,63 процентных пункта.

Ранее глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ отметил, что старение населения является важной тенденцией в социальном развитии, это представляет одновременно и вызовы, и возможности для страны. В числе проблем он указал сокращение численности трудоспособного населения, увеличение бремени семей по заботе о пожилых, рост нагрузки на сферу предоставления базовых общественных услуг. Но в то же время он подчеркнул, что не нужно игнорировать тот факт, что старение населения способствует развитию "серебряной экономики" (сектор, ориентированный на товары и услуги для людей старшего возраста) и открывает новые возможности.

Он также добавил, что в Китае на людей в возрасте от 60 до 69 лет приходится 55,83% от всего населения старше 60 лет. Большинство этих людей, добавил он, обладают преимуществами знаний, опыта и квалификации, находятся в хорошей физической форме, у них есть большой потенциал для того, чтобы жить полной жизнью и приносить пользу обществу.