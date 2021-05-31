МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, правительство сейчас занимается этим вопросом. Белоусов: металлурги "нахлобучили" бюджет на 100 миллиардов рублей

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 миллиардов рублей и "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа.

"Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса", — сказал Песков.

Искать виновных в этой ситуации не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ. Это экономическая жизнь, возникшая диспропорция будет выровнена.

"Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает", — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто виноват в такой ситуации.