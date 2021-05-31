МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Уровень компетенций руководителей, их умение ставить задачи и распределять нагрузку является ключевым драйвером эффективности сотрудников, показало исследование ВНИИ труда и компании "Ростелеком-Солар". Работодатели рассказали, какая привычка мешает сотрудникам работать

Оно было представлено на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" по запуску первой российской EPM-системы (Enterprise Productivity Monitoring) Solar addVisor для для мониторинга эффективности организации труда.

Исследование позволило выделить три наиболее важных, по мнению респондентов, факторов, которые влияют на эффективность труда и управление кадрами в российских компаниях. Наибольшее влияние оказывает уровень компетенций руководителей и сотрудников.

"Зачастую руководители склонны видеть в неэффективности деятельности сотрудника его недостаточный уровень компетенций. Однако именно компетенции руководителя при постановке задач, распределении обязанностей, нагрузки, предоставлении обратной связи сотруднику и т.п. почти все опрошенные (чуть менее 100%) посчитали ключевым драйвером эффективности сотрудников", — говорится в исследовании.

Оптимальной является ситуация, когда нагрузка на сотрудников распределена в соответствии со способностями и желанием работников их решать. Задачи должны быть сформулированы понятно, а обратная связь исполнителям должна предоставляться "в правильное время в правильной форме". Исследование показало, работники каких сфер чаще всего ходят в отпуск

Более 90% респондентов сочли важным фактором выполняемый сотрудниками объем работы по типовым должностям и функциям. Несмотря на то, что в профессиональном сообществе есть "Эйнштейны" — люди, личные и профессиональные качества которых сильно превышают усредненные показатели, для большинства критично важно соответствовать стандартам профессии, отрасли или организации.

В рейтинге факторов, которые наиболее негативно влияют на эффективность труда, первое место занимает процессное управление, затем следуют компетенции руководителя, сотрудника, мотивация, а также целеполагание и контроль. Шестое место делят оргструктура и корпоративная культура, а проблемы со здоровьем занимают только седьмое место.

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2020 года. Участие в нем приняли представители более 200 российских организаций производственного сектора экономики, сферы услуг, а также органов государственной власти. Сбор данных проводился преимущественно методом анкетирования респондентов в дистанционном формате. Дополнительно проведены фокус-группы и развернутые интервью.