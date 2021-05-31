МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин выступил с призывом "не чинить" экономику России после предложения вице-премьера РФ Андрея Белоусова обложить налогами сверхдоходы металлургических компаний.

Как цитирует олигарха РБК, "здесь уместно старое выражение: "Не чини то, что работает".

Лисин также посетовал на то, что правительство страны игнорирует инвестиции металлургических компаний и интересы их акционеров, рассчитывающих на дивиденды.

Помимо этого бизнесмен обратил внимание на то, что налоги, которые выплачивают металлургические компании, уже превышают "величину притязаний" в 100 миллиардов рублей, о которых заявил Белоусов.

"В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь "красных глаз", — подытожил Лисин.